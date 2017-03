ONE DIRECTION, NEWS: LUOIS TOMLINSON FA A BOTTE PER LA FIDANZATA MA SULLA SUA SESSUALITÀ RESTANO DUBBI - Nonostante sia stato arrestato per aver scatenato una rissa al fine di proteggere la sua fidanzata, Louis Tomlinson è stato preso in giro dalla conduttrice televisiva Wendy Williams per la sua sessualità. Il gesto virile dell’ex One Direction non sembra essere bastato a mettere a tacere le voci che sostengono che sia omosessuale e che danni abbia una relazione, tuttora in corso, con il collega Harry Styles. La notizia di Louis Tomlinso che attacca un paparazzo all’aeroporto di Los Angeles per difendere la fidanzata Eleanor Calder è stata solo un pretesto al Wendy Williams Show per mostrare un’altra foto della coppia, ritratta nel parterre di una sfilata. La conduttrice si è rivolta al suo pubblico chiedendo: “Quale delle due è la fidanzata?”. Tra le risate del pubblico, la presentatrice ha aggiunto: “Studiate la foto, non sto dicendo niente”. Anche senza usare la parola “gay”, Wendy Williams ha chiaramente fatto intendere il pensiero a riguardo, suggestionando anche il pubblico. Le fans di Louis Tomlinson sono subito andate su tutte le furie, sfogandosi sui social e sui forum contro la presentatrice.

