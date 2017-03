EMMA MARRONE/ News: la cantante celebra la festa del papà in anticipo per una buona causa, foto(15 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE CELEBRA LA FESTA DEL PAPÀ IN ANTICIPO PER UNA BUONA CAUSA, FOTO (OGGI, 15 MARZO 2017) - Mancano ancora un po’ di giorni alla festa del papà ma Emma Marrone ha deciso di portarsi avanti e nelle ultime ore ha pubblicato una bella foto che la ritrae sul palco con il mitico Rosario Marrone. Lo scatto non è solo una dedica ma anche un modo per dare il il buon esempio e invitare i followers a fare un po’ di beneficenza attraverso i social: “Per la festa del papà io ci tengo a ringraziare il mio per avermi insegnato ad amare e rispettare la musica ! Postate anche voi una foto con il vostro papà utilizzando gli hashtag #chiediloapapà e #gilette e donerete 2 euro che P&G donerà alla comunità di S.Egidio per la realizzazione di una Barberia per i poveri!”. Come spesso accade negli ultimi tempi si tratta di una vera e propria sfida e nel suo post la cantante salentina ha nominato anche altri personaggi noti come l’amico Antonino Spadaccino, Alessia Marcuzzi, Laura Chiatti, Alessandra Mastronardi, Federica Pellagrini e Paolo Stella. L’iniziativa lanciata da Emma è stata accolta bene dai suoi fans, che hanno risposto con oltre 13mila like in un paio d’ore: seguiranno il suo esempio? Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

