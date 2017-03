Fedez e J-Ax/ News: a Firenze, mentre Chiara Ferragni conquista le copertine, foto (oggi, 15 marzo 2017)

FEDEZ E J AX, NEWS: CON J-AX A FIRENZE, MENTRE CHIARA FERRAGNI CONQUISTA LE COPERTINE, FOTO - Oggi, mercoledì 15 marzo, Fedez e J-Ax saranno a Firenze presso il Nelson Mandela Forum, dove si esibiranno per un evento live già sold out da qualche settimana e molto atteso dai tanti fan. Per i due rapper questo è un momento molto positivo, come testimoniano le tante immagini della tournée condivise negli ultimi giorni, e, a testimonianza di ciò, Fedez ha pubblicato un nuovo scatto sui social che lo ritrae, illuminato dalla luce dei riflettori, in compagnia di J-Ax. "Non ci sto dentro", dice il rapper, che con questa frase fa un chiaro riferimento allo scherzo che le Iene hanno organizzato di recente per lui col la complicità del suo collega. E mentre la sua carriera nel mondo della musica continua a collezionare un successo dopo l'altro, Chiara Ferragni, la sua fidanzata, si trova in Giappone, da dove ha annunciato la sua presenza sulla copertina di Glamour Russia di Aprile: "New cover is out, for @glamour_russia April issue, wearing @dior by #MariaGraziaChiuri and my favorite @chiaraferragnicollection sneakers #TheBlondeSaladNeverStops #NeverEver". La blogger, come rivela tramite il supporto dei suoi hashtag, sa che nulla può arrestare il suo successo, e questa nuova copertina è testimonianza dell'eco mediatico che la sua influenza ha raggiunto in tutto il mondo della moda. "Oh my god", "Amazing Cover", "Beautiful model", scrivono i follower fra i commenti della foto su Instagram. Se volete visualizzare l'immagine della copertina di Glamour Russia di Aprile direttamente sul profilo ufficiale social di Chiara Ferragni, potete cliccare qui.

