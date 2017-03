JUSTIN BIEBER, NEWS: AUSTRALIA, UNA STATUA DI CERA SORPRENDE I FAN DELLA POPSTAR (OGGI, 15 MARZO 2017) - Non è un mistero che Justin Bieber sia particolarmente restio nel concedere foto e autografi alle sue fan, ma la soluzione adottata dai fan australiani potrebbe risolvere definitivamente il suo problema. Nello stadio ANZ di Sydney, infatti, è stata collocata una statua di cera raffigurante la popstar canadese a torso nudo, con tatuaggi, gioielli e muscoli in bella vista. Attorno alla statua si sono radunati anche dei ballerini di hip hop, che per la gioia dei presenti hanno dato vita a una coreografia spettacolare. La creazione di cera ha sorpreso anche moltissimi biebers, che in un primo momento sono rimasti esterrefatti di fronte alla possibilità di avere una raffigurazione di Justin Bieber così realistica. È bene sottolineare però che la stella del pop ha, attualmente, delle caratteristiche differenti da quelle della statua, sia nel look, sia nella corporatura: i muscoli riprodotti con la cera, infatti, sono un tantino più definiti di quelli sfoggiati attualmente dal cantante. Nonostante tutto, gli ammiratori della star, di fronte a questa riproduzione, si sono mostrati piacevolmente colpiti e, anche se molti di loro sperano comunque di poter incontrare il loro idolo dal vivo, non hanno rinunciato a scattare un selfie in compagnia della statua. Justin Bieber, anche di recente, si è ritrovato al centro delle polemiche per aver snobbato alcuni fan desiderosi di ottenere da lui un autografo. La soluzione adottata dai fan australiani metterà fine al suo problema con gli ammiratori?

