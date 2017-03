ONE DIRECTION/ News: per Zayn Malik e Liam Payne la musica può attendere! (oggi, 15 marzo 2017)

ONE DIRECTION: LA MUSICA PUÒ ATTENDERE! ZAYN MALIK E LIAM PAYNE SI DEDICANO AGLI SPOT (oggi, 15 marzo 2017) - Zayn Malik e Gigi Hadid sono i protagonisti del nuovo video pubblicato da Versace che ha scelto la coppia come testimonial per la sua nuova campagna pubblicitaria. Nel filmato, condiviso negli ultimi giorni sui social proprio dal celebre marchio, è possibile vedere l’ex componente degli One Direction intento a parlare con Gigi Hadid, che però non appare sullo schermo. “Quando sei da solo, chi vuoi accanto a te?”, questa la domanda posta nel video dalla modella al cantante, che senza alcun dubbio sorride e le risponde: “Te”. Hadid, con un po’ di ironia, completa la frase di Malik ricordandogli di includere nell’elenco anche i loro adorati cani, ma subito dopo i due danno vita a una divertente lista con i nomi delle persone che amano avere vicino. Questo filmato, pubblicato anche sul profilo twitter di Versace, è una breve clip che fa parte della nuova campagna pubblicitaria di Versus, un marchio che trae origine dal celebre brand e che per la collezione primavera/estate 2017 vede Zayn Malik e Gigi Hadid come testimonial. E mentre Zayn Malik si dedica ai contratti con il mondo della moda, Liam Payne, a un passo dal diventare padre, ha preso parte assieme a Cheryl per la campagna organizzata da L’Oreal. L’ex giudice di X-Factor ha infatti posato per una serie di scatti fotografici, che l’hanno immortalata con il suo pancione a poche settimane dal parto. La notizia era stata resa nota già qualche settimana fa, quando una fonte ha rivelato al The Sun che Cheryl avrebbe posato per il celebre brand. Qui potete visualizzare il video che ritrae Zayn Malik per Versace.

© Riproduzione Riservata.