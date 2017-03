ALESSANDRA AMOROSO / News: la cantante salentina ringrazia il padre, foto (Oggi, 16 marzo 2017)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE RINGRAZIA IL PADRE – In occasione della festa del papà, Alessandra Amoroso ha deciso di aderire ad una campagna benefica a favore della comunità di S. Egidio. Come stanno facendo tantissimi, altri vip, anche Alessandra Amoroso, sui social, ha pubblicato una foto in cui sorride felice accanto all’uomo più importante della sua vita ovvero suo padre. “Per la festa del papà ringrazio il mio per avermi reso la persona che sono oggi. Ringrazialo anche tu con una foto con gli hashtag #gilette #chiediloapapà e il tuo post come il mio, varrà 2euro che P&G donerà alla Comunità di S.Egidio per realizzare una nuova barberia per i poveri”, ha scritto la Salentina nominando a sua volta Fiorella Mannoia, Belen Rodriguez, Michelle Hunziker e Annalisa Scarrone. Anche per Alessandra Amoroso, così come per Emma Marrone, il padre è ancora oggi l’uomo più importante della sua vita, colui che gli ha insegnato la dedizione al lavoro e che gli ha trasmesso l’importanza dei valori come la famiglia. Cresciuta in una famiglia unita, Alessandra Amoroso spera di costruirne una tutta sua con il fidanzato Stefano Settepani con il quale potrebbe presto convolare a giuste nozze. Cliccate qui per vedere il post.

