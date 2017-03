ED SHEERAN IN CONCERTO / 16 e 17 marzo al Pala AlpiTour di Torino: apertura dei cancelli ed info utili

ED SHEERAN IN CONCERTO A TORINO, 16 E 17 MARZO 2017: APERTURA DEI CANCELLI - Questa sera e domani, debutterà al Pala AlpiTour di Torino la doppia data italiana di Ed Sheeran, il cantante anglosassone più amato al mondo. Un fenomeno pop di indiscutibile bravura per un sold out che renderà felici ben 22mila persone accorse per lui da ogni parte d'Italia. Un musicista in grado di appassionare con chitarra e tamburello uno stadio stracolmo di persone. Un artista capace in un attimo di spaziare verso le sonorità più differenti, dal pop, al soul, r&b ed anche il rap. Nonostante le numerose sonorità che riempiono l'ultimo lavoro in studio di Ed Sheeran, con la sua faccia da bravo ragazzo e il sorriso rassicurante è capace di regalare al suo pubblico ballate folk in chiave fortemente rassicurante. L'artista dai capelli rossi, nel nuovo lavoro regala anche delle parentesi inedite di quotidianità, fino a dichiarare in una canzone che: "Il denaro è la radice di ogni male e la fama è un inferno", rappa nel brano "Eraser". Quando si apriranno i cancelli del Pala AlpiTour di corso Sebastopoli? Le danze prenderanno il via a partire dalle 18 di questo pomeriggio. Alle 19 salirà sul palcoscenico l'irlandese Ryan McMullan per un set di 20 minuti. Alle 19,30 toccherà a Anne Marie, live per 40 minuti dopo i successi mondiali del suo brano "Alarm" e della canzone "Rockabye" incisa con il gruppo dei Clean Bandit. Ed Sheeran invece, salirà sul palco con la sua musica a partire dalle 20.30: tutti pronti? (Valentina Gambino)

ED SHEERAN IN CONCERTO A TORINO, 16 E 17 MARZO 2017: DOPPIO SOLD OUT - Oggi, giovedì 16 e domani, venerdì 17 marzo 2017, presso il Pala AlpiTour di Torino andrà in scena la doppia data di Ed Sheeran. Il 26enne regalerà a 22mila persone la sua incredibile potenza musicale così come il suo geniale estro creativo. Un doppia data che, con l'apertura delle prevendite, ha conquistato un doppio sold out in pochissimi istanti. Ed Sheeran è il cantante dei record: 13 milioni di streaming su Spotify nelle prime 24 ore online di "÷". Ma questo non è l'unico record tracciabile in quanto, tutte le 16 canzoni presenti nel nuovo album, sono entrate di diritto nella top 40 neozelandese con 57 milioni di dollari guadagnati soltanto nel 2015 secondo ciò che riporta Forbes. Nonostante il cantante porti a casa numeri da record, il suo sogno è semplice quanto genuino: sposare la ex compagna di classe con cui è fidanzato da allora e avere dei bimbi con lei. Inizialmente, la data torinese doveva andare in scena solo il 17 marzo ma, dopo la prevendita fulminea con tanto di polemiche al seguito (la Procura è stata allertata così come Codacons e SIAE) la data di questa sera è stata integrata in un secondo momento. Lo scorso 3 marzo, dopo i primi due album di straordinario successo, è uscito "÷", per i più distratti semplicemente "Divide", già in corsa per diventare uno degli album più venduti del 2017. (Valentina Gambino)

ED SHEERAN IN CONCERTO A TORINO, 16 E 17 MARZO 2017: TUTTE LE SONORITÀ DELL’ARTISTA INGLESE - Grandissima attesa per i concerti italiani di Ed Sheeran. 26 anni, sorriso gioviale e nazionalità inglese. Oggi e domani con la chitarra e le sue lentiggini irlandesi, il musicista intratterrà gli 11mila spettatori del Pala AlpiTour di Torino per la doppia data di oggi, giovedì 16 e domani, venerdì 17 marzo 2017. Proprio domani, nella terra che ha regalato i Natali ai suoi nonni, si festeggerà San Patrizio e LaStampa.it a tal proposito l'ha definito il "Pozzo di San Patrizio del pop odierno". Chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto per le due date, sta ancora piangendo e, tra le altre cose, anche i genitori dei teenager hanno mostrato indignazione per una prevendita "bruciata" nel giro di pochi attimi con due sold out uno dietro l'altro e anche numerose accuse di bagarinaggio al seguito. Per delle lacrime di sofferenza ed indignazione però, ci sono anche 22mila persone sorridenti e felici, pronte come non mai per assistere allo strepitoso concerto dell'artista dai capelli rossi. Da ieri infatti, moltissimi si sono letteralmente accampati con le tende davanti ai cancelli del Pala AlpiTour in trepida attesa per l'apertura delle porte. Ed Sheeran per gli appassionati di musica, non è un stella cadente della durata di pochi mesi, ma è un grande fenomeno con una credibilità forte, ed un animo decisamente rock'n'roll con una connotazione in chiave blues. L'artista inglese, viene anche da una famiglia appassionata di musica, papà curatore d'arte e mamma designer di gioielli, venuto su con la musica di Van Morrison e le bellissime sonorità di Stevie Wonder ed Eric Clapton, con un live che pare avergli letteralmente cambiato la vita. Questa sera, ed anche domani, vi aspetta la musica di un grande astro nascente della musica internazionale. (Valentina Gambino)

© Riproduzione Riservata.