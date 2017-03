ED SHEERAN IN CONCERTO/ Torino, Divide: la scaletta possibile di stasera (oggi, 16 marzo 2017)

ED SHEERAN IN CONCERTO A TORINO, DOPPIA DATA PER IL SUO ALBUM DIVIDE (OGGI, 16 MARZO 2017) - Continua l'ondata di successo di Ed Sheran, che oggi, giovedì 16 marzo 2017, sarà in concerto al Pala Alpitour di Torino. Un'occasione per presentare il suo ultimo album, Divide, che segue la scia di interesse che è stato in grado di attirare su di sé il cantante. Due le date che lo vedranno impegnato nel capoluogo piemontese, oggi e domani, per una doppia data all'insegna delle sue hit del momento, come Shape of you e Castle on the Hill. Alcuni giorni fa, l'artista ha partecipato al salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove una sua piccola gaffe, aveva fatto ben sperare i suoi ammiratori nella possibilità di poter vivere un concerto extra rispetto al previsto. Durante l'intervista, Ed Sheeran aveva infatti parlato di tre date a Torino, subito corrette dalla produzione di Rai 3 in seguito alla messa in onda, con la conferma di due soli concerti per la città del Piemonte.

ED SHEERAN IN CONCERTO A TORINO, PROMETTE UNA SCENOGRAFIA EMOZIONANTE (OGGI, 16 MARZO 2017) - La promessa di Ed Sheeran per la prima delle due date di Torino, è di uno spettacolo extralusso con effetti tecnologici di alto livello, molto vicine allo stile adottato negli anni dagli U2 e Madonna. Sarà infatti Mark Cuniffe ad occuparsi della scenografia, lo stesso specialista che si è occupato di tante star di primo piano e che per Sheeran ha già ideato uno schermo gigante inedito, in grado di riprendere il pubblico ed il palco ad ampio spettro. Ed è stata proprio l'ambiziosa scenografia che ha costretto Ed Sheerran ad aumentare i biglietti per il suo concerto, come ha sottolineato Il Secolo XIX, ma che nulla ha a che vedere con l'ulteriore ricalco fatto dal secondary ticketing, che ha lasciato l'amaro in bocca all'artista: "Sistema marcio e malato", ha affermato Sheeran, discutendo di come un biglietto per un concerto a scopo benefico è arrivato a costare anche 300 sterline su Viagogo.

