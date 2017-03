EMMA MARRONE / News: la dichiarazione d’amore per l’uomo della sua vita, foto (Oggi, 16 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA DICHIARAZIONE D’AMORE PER IL PADRE, FOTO – Domenica 19 marzo si festeggerà la feste del papà. Per l’occasione, anche Emma Marrone ha deciso di dedicare un pensiero speciale al padre, l’uomo più importante della sua vita e che le ha trasmesso la passione per la musica, diventata poi la sua professionale. Felice di essere cresciuta in una famiglia unita e ancora oggi molto legata, Emma Marrone non ha mai nascosto il grande amore che prova per il papà Rosario a cui, su Instagram, ha dedicato delle splendide parole d’amore. “Per la festa del papà io ci tengo a ringraziare il mio per avermi insegnato ad amare e rispettare la musica! Postate anche voi una foto con il vostro papà utilizzando gli hashtag #chiediloapapà e #gilette e donerete 2 euro che P&G donerà alla comunità di S.Egidio per la realizzazione di una Barberia per i poveri!”, ha scritto Emma Marrone invitando poi altre vip come Alessandra Mastronardi, Laura Chiatti e Federica Pellegrini a fare lo stesso. Un gesto di solidarietà quello di Emma che, però, racchiude il profondo affetto per il padre, un uomo vero che ha trasmesso ad Emma l’importanza di valori veri come la famiglia e l’amore. Cliccate qui per vedere il post.

