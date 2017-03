JUSTIN BIEBER / News: il cantante canadese festeggia con 12 modelle, l’amore può aspettare?

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE CANADESE FESTEGGIA IN AUSTRALIA CON 12 MODELLE – Justin Bieber ha ancora molto tempo per trovare il vero amore e mettere la testa a posto. Dopo la cocente delusione vissuta con Selena Gomez, il primo ed unico, grande amore della sua vita, Justin Bieber è passato da un flirt all’altro senza, tuttavia, portare avanti una relazione seria e duratura. Le ferite che gli ha lasciato la rottura dall’ex stellina della Disney a cui è ancora profondamente legato fanno ancora male e, prima di tuffarsi in una nuova storia, Justin ha deciso di divertirsi in giro per il mondo. Dopo i flirt con le Hailey Baliwin e Kourtney Kardashian, solo per citare le due ragazze più famose, Justin Bieber è tornato sulla piazza e, per il momento, non ha alcuna intenzione di accontentarsi di un’unica fiamma. In Australia, durante il suo tour, infatti, si è concesso una festa in compagnia di dodici, splendide modelle. La popstar canadese, dunque, perde il pelo ma non il vizio. Famoso e idolatrato in tutto il mondo, a soli 23 anni, Bieber pensa a godersi i soldi e il successo. All’amore vero e alla formazione di una famiglia penserà tra qualche anno.

© Riproduzione Riservata.