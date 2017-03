METALLICA A TORINO E BOLOGNA/ Il tour della band di James Hetfield farà tappa in Italia nel 2018: le date

METALLICA A TORINO E BOLOGNA, IL TOUR DELLA BAND DI JAMES HETFIELD FARÀ TAPPA IN ITALIA L’ANNO PROSSIMO - Grande notizia per i fans dei Metallica, che l’anno prossimo torneranno in Italia per ben 3 date del loro “Worldwired tour”. La band di James Hetfield ha reso note le 38 tappe del tour europeo che partirà il prossimo 4 settembre dalla Ziggo Dome di Amsterdam e che arriverà in Italia nel 2018 dopo aver toccato Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo e Spagna. Il gruppo simbolo dell’heavy metal suonerà il 10 febbraio al PalaAlpitour di Torino per poi spostarsi a Bologna per due date, quelle del 12 e 14 febbraio, in scena all’Unipol Arena. La band, che vanta una storia che arriva fino al 1981, eseguirà i suoi grandi successi e le nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Hardwired... To Self-Destruct”, uscito nel 2016 e prodotto dalla Blackened Recordings. Ad aprire i concerti dei Metallica sarà la band norvegese dei Kvelertak. Annunciando le date il gruppo ha inoltre comunicato che i biglietti per assistere ai concerti saranno messi in prevendita per gli iscritti al Met Club, il fanclub ufficiale della band, il prossimo 21 marzo. Coloro che non sono iscritti dovranno invece attendere il 24 marzo, quando apriranno le vendite sul circuito ufficiale Ticket One.

