ONE DIRECTION/ News: Harry Styles ha una cotta per la figlia di Lenny Kravitz? Il gossip (16 marzo)

ONE DIRECTION NEWS: HARRY STYLES HA UNA COTTA PER LA FIGLIA DI LENNY KRAVITZ? IL GOSSIP - Liam Payne e Louis Tomlinson sono fidanzati ma le fans degli One Direction sono sempre a caccia di gossip sulla vita sentimentale di Niall Horan ed Harry Styles, che sono invece ancora single. Gli ultimi gossip su quest’ultimo ci dicono che avrebbe una cotta per Zoe Kravitz, ovvero la figlia di Lenny Kravitz. È quanto si legge su Celebsnow.uk, che sottolinea come negli ultimi giorni le fans di Harry si siano subito accorte che il cantante aveva iniziato a seguire Zoe sui social. La figlia Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet ha 5 anni più di Styles ma non sarebbe quello il vero problema se i due si stessero effettivamente frequentando: pare infatti che Zoe, che recentemente vista al cinema in Animali fantastici e dove trovarli, avrebbe già un flirt in corso con l’attore Karl Glusman. Qualcosa bolle in pentola? Negli ultimi giorni Harry Styles è stato avvistato a New York City, dove si è concesso a molte fans per una fotoricordo: clicca qui per vederne alcune.

