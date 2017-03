PAOLO BENVEGNU'/ L'intervista: "H3+", tra i misteri dell'anima e le profondità dell'universo

Siamo al Santeria di via Paladini, un bel locale di Milano, ambiente discreto con tanto di cortile da oasi di verde in mezzo ai palazzi del centro città. Un ottimo posto per aperitivi in compagnia e, ogni tanto, anche per ascoltare buona musica.

Paolo Benvegnù presenterà qui il suo nuovo disco, uscito il 3 marzo per la piccola ma attivissima etichetta Woodworm ed è questo il luogo in cui, poco prima dello showcase dove si esibirà con la sua band, ci incontriamo per la nostra intervista.

Arriva un po' in ritardo perché gli si era rotta la chitarra ed ha dovuto per forza recarsi a ripararla in un noto negozio di strumenti musicali. Ciononostante, si presenta come sempre cordiale e rilassato, contento di raccontare della sua nuova creazione artistica.

Dal canto suo, “H3+”, ideale conclusione della trilogia iniziata con “Hermann” (2011) e proseguita con “Earth Hotel” (2014), è l’ennesimo centro per il cantautore milanese ormai trapiantato in Umbria. Musica che si muove tra i misteri dell’anima e le profondità dell’universo, senza aver paura di guardare in faccia i più grandi momenti della nostra tradizione. Lo conoscono in pochi e lo conosceranno probabilmente sempre in pochi. Ciononostante, Paolo Benvegnù continua a dispensare bellezza canzone dopo canzone e a mantenere un rapporto quanto mai sereno con la propria quotidianità e il proprio lavoro. Qui di seguito c'è a grandi linee quel che è venuto fuori dalla nostra chiacchierata, prima che, incalzato da Niccolò Vecchia di Radio Popolare, introducesse il disco al pubblico e desse un primo assaggio della resa live delle nuove canzoni.

Quando quest’estate ci siamo visti dopo il tuo concerto in solitaria al parco Tittoni, avevi suonato in anteprima “Goodbye Planet Earth” ma poi mi avevi confidato di non avere molto altro di pronto... Da dove l’hai tirato fuori questo disco?

È vero che non avevo nulla di tangibile però tutte le intuizioni che ci sono nel disco le avevo già, dovevano solo scaturire nella giusta forma. Quello che ho fatto è stato che a un certo punto, come sempre in questi frangenti, mi sono isolato dal mondo e sono usciti tutti questi pezzi uno dietro l’altro, addirittura in maniera sequenziale; è infatti un disco che io concepisco in maniera cinematografica: c'è l’incipit, ci sono tutte le cose che succedono nella storia e poi l’inevitabile finale. In realtà poi quello che è successo è che solo l'inizio e la fine sono rimasti uguali. Sugli altri ho fatto una sorta di montaggio alla David Lynch...

Roba lineare, quindi...

Sì infatti (ride, nda)! Già non si capiva niente con la sequenza normale, figurati dopo!

Fammi capire meglio: avevi i brani pronti e hai cambiato l’ordine o hai proprio scritto i pezzi in modo che si adattassero all’ordine che avevi cambiato? Ma soprattutto: di che cavolo parla sto disco? Sinceramente non è che ci abbia capito molto...

Avevo già una cronologia, in effetti... in pratica si racconta la storia di questo Victor Neuer che è un assassino, uccide persone su altri pianeti. Siamo in un ipotetico futuro dove c'è un impero intergalattico, uno scenario alla Asimov, tanto per capire... in pratica gli vengono dei rimorsi di coscienza, comincia a diventare prima mercante, poi esploratore. Fa diversi viaggi da una dimensione all’altra e nel corso di questi si perde anche lui, perché è da solo, ci sono questi spazi immensi ed è inevitabile perdersi. Ad un certo punto perciò, quando capisce che si è perso, gli viene in mente che sarebbe una bella idea sciogliersi nella materia e diventare un esploratore della più piccola particella che c'è nell’universo, ovvero questo ione triatomico di idrogeno: l’H31 che dà il titolo al disco. Per cui, riassumendo, direi che l’intuizione che c'è stata dietro questo disco, dietro questo film che non si potrà mai fare, è proprio questa: se un uomo si volesse sciogliere nella materia, mantenendo però il proprio ricordo, le proprie sensazioni, il proprio sentire; senza occhi ma con tutta la memoria. Che cosa sentirebbe, che cosa vedrebbe, che cosa avrebbe da dire? E perciò questi sono i taccuini, le memorie di Victor Neuer, esploratore che diventa una molecola di idrogeno.

Però tu in “No Drinks, No Food”, che è l’ultimo pezzo, dici che “Non siamo ma stati da soli e da soli non sappiamo dove andare”: mi pare sia un riconoscimento del fatto che, pur sciolti nell’universo, il desiderio di possedere un’individualità che si rapporti agli altri sia pressoché insopprimibile. O sbaglio?