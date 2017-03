Pino Daniele/ Video, la figlia Cristina: ecco cosa mi ha lasciato mio padre

Pino Daniele, video, la figlia Cristina ripercorre la carriera musicale dell'artista - Sono ormai passati più di due anni dalla morte di Pino Daniele e in occasione della proiezione del film a lui dedicato - Pino Daniele, il tempo resterà - l'Ansa ha intervistato la maggiore dei suoi cinque figli, Cristina. La figlia del noto cantante ha ricordato il padre con bellissime riflessioni, raccontando anche aspetti inediti della storia personale e musicale dell'artista. Cristina svela in primis quali sono stati i sentimenti provati nel rivedere immagini riguardanti suo padre e il suo successo nel campo della musica: "Sono stati dei bellissimi ricordi, ogni cosa mi ha riportato indietro nel tempo a quegli anni in cui ho avuto la fortuna di viverli anche se ero piccola e di viverlo come musicista, con l'amore che aveva per la musica.. è stato emozionante". L'intervista prosegue con una domanda precisa: qual è l'eredità artistica lasciata da Pino Daniele? "Mio padre lascia moltissimo - esordisce allora Cristina Daniele - oltre alla passione per la musica lascia lo studio, impegnarsi nello studio di uno strumento e farlo con passione". Emozionata ma felice dei riconoscimenti ricevuti da suo padre, venuto a mancare troppo presto, Cristina svela che non ha mai smesso di ascoltarlo in questi anni: "In ogni canzone c'è un pezzo della nostra vita, della sua vita, della storia.. - commenta la donna, che così conclude - quindi non c'è una canzone in particolare che ascolto più delle altre, le amo tutte. Non ho mai smesso di ascoltarlo, lo ascoltavo prima, lo ascolto ora e mi manca molto sentirlo dal vivo e continuo ancora a sentirlo. Io l'ho seguito in tutto il suo percorso".

