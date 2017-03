EMMA MARRONE/ News: la salentina mette in guardia i followers, ecco perché (oggi, 17 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA METTE IN GUARDIA I FOLLOWERS, ECCO PERCHÈ (OGGI, 17 MARZO 2017) - Momento di festeggiamenti per Emma Marrone, che nei giorni scorsi ha anticipato gli auguri per la Festa del Papà e per l’anniversario del celebre pezzo “Amami”: ma la cantante salentina è sempre attenta a quel che succede nel mondo del web, e soprattutto non dimentica mai un occhio di riguardo nei confronti delle piattaforme social. Proprio per questo, dopo aver letto dei commenti in cui si diceva che avrebbe perso 10Kg utilizzando un prodotto specifico (come da lei documentato con uno screeshot), ha voluto smentire e mettere in guardo tutti i followers. “Questa è una gran c*****a!” ha esordito Emma Marrone, senza mezzi termini “Davvero una gran c*****a! Le vostre pillole sapete già dove mettervele! Ragazze e ragazzi occhi aperti”. “Tranquilla diffidiamo da questa notizie”, ha voluto rassicurarla un fan, e in molti si sono aggiunti al coro dando segno di aver recepito perfettamente le parole dell’artista. Clicca qui per vedere il tweet direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale.

© Riproduzione Riservata.