Ed Sheeran a Torino/ Concerto: i Vip presenti all'evento e la scaletta completa (17 marzo 2017)

ED SHEERAN A TORINO IN CONCERTO: ECCO I VIP PRESENTI ALL'EVENTO - Un grandissimo successo quello riscosso da Ed Sheeran al Pala Alpitour di Torino. Il cantante si è esibito nella prima delle due date previste al noto palazzetto conquistando tutti. Venduti in pochissimi minuti i biglietti del concerto che ha visto sugli spalti anche personaggi molti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i presenti all'evento infatti si segnala la presenza di alcuni calciatori della Juventus come i più noti Higuain e Dybala. Ben undici mila gli spettatori di questa prima data di Torino, altrettanti previsti per questa sera; dopo il cantante ripartirà verso nuove mete in Europa, Perù e Cile. Resa nota anche la scaletta di questa sera: Castle on the hill, Eraser, A Team, Don't/New Man, Lego House, I'm a mess, Happier, Galway Girl, How would you feel (Ashton), I see fire, Photograph, Perfect, Bloodstream, Thinking out loud, Sing, Shape of you, You need me, What do I know?

ED SHEERAN A TORINO IN CONCERTO: VIDEO, CONFERMATA LA PRESENZA AL GLASTONBURY FESTIVAL (17 MARZO 2017) - Il successo riscosso da Ed Sheeran grazie alla prima della sua due giorni al Pala Alpitour di Torino, è visibile nei fan accalcati al di fuori del palazzetto. Ore e ore trascorse vicino ai cancelli ad aspettare l'apertura e l'atteso live del cantautore inglese. Lo dimostra anche la velocità con cui sono stati venduti i biglietti, sottolinea La Repubblica, e che ha permesso di registrare l'ennesimo sold out. Seconda giornata quindi oggi, venerdì 17 marzo 2017, per il concerto di Ed Sheeran nel capoluogo piemontese, mentre i pensieri del giovane artista sono diretti verso il Glastonbury Festival. La prossima domenica notte, il 19, Ed Sheeran sarà infatti presente come artsta finale per la kermesse dell'anno che si svolgerà al Worthy Farm, nel Somerset. La conferma ufficiale proviene proprio dal cantautore durante il live di Torino, che con un video su facebook ha sottolineato di nuovo il tutto e si è mostrato sul palco del festival, pronto a dare vita alle prove per la sua esibizione. Clicca qui per vedere il video di Ed Sheeran.

ED SHEERAN A TORINO IN CONCERTO: VIDEO, SPETTACOLO IN ITALIA (17 MARZO 2017) - La seconda giornata di concerti a Torino di Ed Sheeran troverà l'apertura ormai consolidata nel brano Castle on the Hill. Uno dei brani più amati del suo ultimo capolavoro, l'album Divide, che ha già conquistato il record di vendite in una settimana, aggiudicandosi il traguardo di più di 4 milioni di copie. Si proseguirà poi con Eraser e brani come New Man, senza dimenticare Happier, che illustra la felicità di iniziare una nuova storia d'amore. Anche in questa giornata, Ed Sheeran promette di incantare il pubblico italiano con una performance scenografica di alti livelli e canzoni in grado di fare emozionare. Testi attuali, malinconici, nostalgici ed un viso che trasmette trasparenza e genuinità. Questo il mix vincente che ha trascinato migliaia di fan sotto al palco anche per la data di oggi. La febbre da concerto a Torino ha visto numerosi fan trascorrere infatti la notte in tenda, all'esterno del Pala Alpitour. Clicca qui per uno dei video dal concerto di Torino di Ed Sheeran.

