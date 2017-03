FABRI FIBRA/ Video “Fenomeno”: il ritorno del rapper scatena l’entusiasmo dei fan

FABRI FIBRA, VIDEO DELL’ULTIMO SINGOLO “FENOMENO”: L’ENTUSIASMO DEI FAN –Fabri Fibra è tornato, accolto con grandissimo entusiasmo dai fans. Il ritorno del rapper sulla scena musicale italiana era atteso con trepidazione dai fans e dalla critica. Il rap italiano, infatti, non sta attraversando un bel periodo e il ritorno di Fabri Fibra può rappresentare il ritorno ai fasti del passato. Il nuovo singolo di Fabri Fibra s’intitola “Fenomeno” e darà il nome anche al nuovo album dell’artista. Il nuovo lavoro di Fabri Fibra è stato lanciato anche da un videoclip girato dal regista Cosimo Alemà. “Oggi più che mai questo testo è attuale, tutti fanno i fenomeni”, ha dichiarato Fabri Fibra. Il nuovo singolo è già un successo. Il videoclip ha già raccolto quasi 4milioni di visualizzazioni. Il nuovo album di Fabri Fibra, invece, vedrà l’uscita il prossimo 7 aprile. Quello di Fabri Fibra è un grido di protesta contro la realtà di oggi in cui contano i selfie, l’immagine e il mostrare una parte di sé che in realtà non ci appartiene. Fabri Fibra ha sempre avuto un rapporto di amore e odio con i media e “Fenomeno” rappresenta un grido di protesta contro chi si sente un fenomeno solo per un giorno di popolarità.

