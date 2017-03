FEDEZ/ News: il rapper nel suo habitat naturale sul palco, foto (oggi, 17 marzo)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER A SUO AGIO SUL PALCO, FOTO (OGGI, 17 MARZO 2017) - Fedez continua a conquistare: il tour di Comunisti col Rolex è cominciato lo scorso 11 marzo 2017 al Pala Alpitour di Torino, e il rapper sembra trovarsi completamente a proprio agio di nuovo sul palcoscenico, insieme a J-Ax. Lo scorso mercoledì i due si sono esibiti al Nelson Mandela Forum del capoluogo fiorentino, e la folla li ha accolti con un boato di acclamazione: Fedez è intervenuto sulla propria pagina Instagram ufficiale, postando uno scatto in mezzo a tutte le persone riunite per le performance, a fianco del suo socio. Sorridenti e più che soddisfatti, i due rapper brillano al centro della scena, e forse anche per questo il fidanzato di Chiara Ferragni non ha potuto non sottolineare di trovarsi esattamente nel suo "habitat a naturale". Il Tour di Comunisti col Rolex continuerà la prossima domenica - 19 marzo 2017 - presso il Palalottomatica di Roma, per spostarsi poi a Napoli e ad Acireale. A metà aprile Fedez e J-Ax approderanno anche al Mediolanum Forum di Assago per una tripletta, e i concerti si concluderanno ai primi di maggio, con una tappa all'interno della splendida Arena di Verona. Chi stringe già un biglietto tra le mani? Clicca qui per vedere lo scatto direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Fedez.

