FEDEZ E J-AX IN CONCERTO A ROMA, FOTO: DOPPIO SOLD OUT PER IL COMUNISTI COL ROLEX TOUR (18 MARZO 2017) - Microfoni a posto e platea stracolma: questa la previsione per il concerto di Fedez e J-Ax, che fra poche ore darano il via al doppio concerto previsto al PalaLottomatica di Roma. I due rapper milanesi saliranno sul palco oggi, sabato 18 marzo 2017, e domani 19 marzo, seguendo l'onda del loro Comunisti col Rolex Tour. La doppia data romana è già sold out, per un evento che si preannuncia già indimenticabile. Alle spalle, Fedez e J-Ax si sono appena lasciati lo spettacolo che si è svolto a Firenze, presso il Mandela Forum, e che ha raccolto migliaia di fan. Fedez in particolare ha voluto omaggiare gli ammiratori che hanno partecipato al concerto pubblicando una foto sul proprio profilo Facebook, che lo ritrae al fianco dello "zio", attorniato da migliaia ddi peersone e completamente distrutto. Clicca qui per vedere la foto di Fedez e J-Ax.

FEDEZ E J-AX IN CONCERTO A ROMA, FOTO: DOPPIO SOLD OUT PER IL COMUNISTI COL ROLEX TOUR (18 MARZO 2017) - In queste ore, continuano i commenti di apprezzamento diretti verso J-Ax da parte degli ammiratori della "vecchia scuola". Haters a parte, che imputano al rapper una collaborazione fallimentare con Fedez, il pensiero della maggior parte dei "seguaci" di J-Ax gli riconoscono una forte empatia, con cui riesce a convolgere l'ascoltatore. Oltre alle emozioni trasmesse con la sua voce graffiante e frasi ritmate che nascondono penseri profondi. Sotto il palco anche i più nostalgici, che non vedono l'ora di ascoltare uno dei suoi cavalli di battaglia, così come gli ammiratori dell'ultimora, nati con le canzoni da solista dell'artista ed infine dal suo duetto con Fedez. Dal suo canto, come è solito fare, J-Ax sfrutta i social per mandare la sua solita stoccata a chi ha cercato evidentemente di colpirlo: "Gli amici falsi sono come ombre: ti seguono al sole, non dove c'è scuro". Clicca qui per vedere la foto di J-Ax.

