JUSTIN BIEBER / News, coccole con una misteriosa bruna: è un nuovo amore? (Oggi, 18 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: COCCOLE CON UNA MISTERIOSA BRUNA – Justin Bieber non ha mai nascosto la sua passione per le belle donne. Da quando è finita la sua storia con Selena Gomez, la popstar canadese è stata beccata in compagnia di una misteriosa ragazza durante la sua permanenza in Australia per il Purpose Tour. Justin Bieber è stato beccato mentre saliva le scale del suo jet privato per correre ad abbracciare la misteriosa brunetta la cui identità resta top secret. I due non hanno esitato ad abbracciarsi e a scambiarsi coccole ma chi sarà la fortunata? I fans si chiedono se il cantante canadese abbia finalmente trovato l’amore. Quando, però, si parla di Justin Bieber, parlare d’amore appare azzardato. Dopo la rottura da Selena Gomez, infatti, Justin non ha più trovato pace in amore. Pur passando da un flirt all’altro non ha più trovato una ragazza che lo convincesse a fare coppia fissa conquistando il suo cuore come, invece, era riuscita a fare Selena Gomez. Dopo i flirt con modelle più o meno famose, nella vita della popstar è arrivata questa misteriosa brunetta. Sarà la volta buona per mettere la testa a posto?

