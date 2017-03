FEDEZ E J-AX CONCERTO / Roma, Comunisti col Rolex: scaletta. Ci saranno degli ospiti? (19 marzo)

FEDEZ E J-AX IN CONCERTO, ROMA: COMUNISTI COL ROLEX, DOPPIETTA PER I RAPPER (OGGI, 19 MARZO 2017) - Doppietta nella Capitale per Fedez e J-Ax: stasera, domenica 19 marzo 2017, i due rapper daranno il via alla seconda data in programma al Palalottomatica di Roma per il Tour di Comunisti col Rolex. Doppio show e doppio sold-out per i due soci di Newtopia (lo stesso vale per la tripletta in programma a Milano il prossimo aprile), che già ieri sera hanno saputo infiammare il pubblico, e sono prontissimi a rifarlo. Come sempre, lo spettacolo prenderà il via alle 21.00 e Fedez e j-Ax si esibiranno sia insieme che alternandosi sul palcoscenico: la vera domanda che i fans si stanno facendo riguarda gli ospiti che potrebbero raggiungerli in scena per la tournée. Il disco Comunisti col Rolex vanta diverse collaborazioni, e se Nek ha già fatto capolino allo show di Bologna, non è detto che non possa nuovamente raggiungere i due rapper a Roma, così come potrebbero fare Alessandra Amoroso e Loredana Bertè. Staremo a vedere. In attesa che lo show inizi, su Facebook Fedez ha condiviso un breve video, una vera e propria “pillola Live” dalla data di ieri, clicca qui per vederla dalla sua pagina Facebook ufficiale.

FEDEZ E J-AX IN CONCERTO, ROMA: COMUNISTI COL ROLEX, LA SCALETTA DELLO SHOW (OGGI, 19 MARZO 2017) - Qual è la scaletta che Fedez e J-Ax seguono per il Tour di Comunisti col Rolex? È chiaro che i due rapper lasciando ampio spazio ai brani del nuovo album, ma non dimenticano alcuni occhi successi anche individuali. Si parte con “Musica del c***o”, e a seguire “Scena pagare”, “Il bello d’esser brutti / Pensavo fosse amore”, “Sirene”, “Il giorno e la notte”, “Piccole cose”, “Non è un film”, “Spirale ovale”, “Assenzio”, “Intro” e diversi altri brani, come le amatissime “Magnifico” e “Maria Salvador”. Salvo sorprese e cambiamenti on the road, Fedez e J-Ax chiuderanno infine con “Vorrei ma non posto”.

