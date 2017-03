ALESSANDRA AMOROSO/ News: il Vivere a Colori è il miglior tour? Aperte le votazioni per il Coca Cola

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA SALENTINA IN GARA PER IL COCA COLA ONSTAGE AWARDS 2017 – Torna l’appuntamento con il Coca Cola Onstage Awards, giunto alla sesta edizione. Si tratta di premi prestigiosi messi in palio per premiare i migliori artisti italiani e internazionali, protagonisti dei più bei concerti dell’anno. Le votazioni sono state aperte mercoledì 1 marzo sul sito onstageawards.com, dove gli utenti possono registrarsi ed esprimere la propria preferenza. Tra gli artisti italiani in gara c’è anche Alessandra Amoroso. Lo staff della cantante salentina ha già invitato la Big Family a votare la Amoroso candidata per il miglior tour con “Vivere a colori Tour” e per l’inno live dell’anno con il brano “Comunque andare”. “Da oggi sono aperte le votazioni per il Coca-Cola onstage award e Alessandra è candidata per le categorie Miglior tour, inno live dell'anno con "Comunque Andare" e migliore fanbase”. I fans della salentina hanno già risposto in massa all’appello dello staff di Alessandra Amoroso che, con il suo tour, ha regalato tantissime emozioni ai fans. La Big Family è così pronta a restituire il regalo alla propria beniamina facendo l’impossibile per farla trionfare nelle categorie in cui è candidata.

