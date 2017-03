EMMA MARRONE / News: il cuore chiuso per ferie ma fino a quando? (Oggi, 2 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA DICE NO ALL’AMORE – Instancabile sul lavoro, donna coraggiosa, determinata e indipendente, Emma Marrone è una vera forza della natura. Motivo che le permette di vivere serenamente pur non avendo un uomo al suo fianco. La cantante salentina, single da un po’ di tempo, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Maurizio Costanzo, ha dichiarato di avere il cuore chiuso per ferie. Dopo tante delusioni sentimentali, la cantante salentina ha deciso di dedicarsi alla carriera e soprattutto a se stessa. L’amore con Stefano De Martino è stato importante ma anche molto doloroso. La fine della storia ha lasciato una grande ferita nel cuore di Emma Marrone che, forse, non si è ancora rimarginata. Con Stefano De Martino, infatti, contrariamente a quanto pensavano i fans, non c’è alcun tipo di rapporto, cosa che, invece, Emma ha ancora con Marco Bocci al quale è legata da un profondo affetto al punto da essere diventata amica anche di sua moglie, Laura Chiatti. Per il momento, dunque, il cuore di Emma Marrone non batte per nessuno ma fino a quando la salentina resterà single? Il suo sogno, infatti, è quello di diventare madre. Comincerà a cercare l’uomo della sua vita per realizzare il suo desiderio?

© Riproduzione Riservata.