JUSTIN BIEBER / News, nuovo amore per il cantante canadese? (Oggi, 2 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: NUOVA MISTERIOSA RAGAZZA ACCANTO ALLA POPSTAR CANADESE – Justin Bieber è finalmente pronto per dimenticare Selena Gomez, il suo primo, grande amore? Secondo il sito Tmz, nella vita della popstar canadese, ci sarebbe una nuova, misteriosa ragazza con cui Justin Bieber sarebbe pronto a fare sul serio. Il famoso magazine ha infatti pubblicato alcune foto in cui Justin Bieber sorride accanto ad una ragazza che sembra in grado di conquistare il suo cuore. Nelle foto in questione, Justin Bieber che ieri ha compiuto 23 anni appare sereno e finalmente felice. Chi sarà, dunque, la dolce donzella in grado di fare il miracolo? La fortunata che avrebbe conquistato il cuore di Justin Bieber è la splendida modella Ashley Moore, con la quale pare che già in passato abbia avuto una storia. Justin Bieber, dunque, sta cercando di dimenticare Selena Gomez alla quale continua ad essere profondamente legato con un’altra ex fiamma? I fans più romantici, tuttavia, sperano che si tratti dell’ennesimo flirt senza futuro continuando a sperare in un ritorno di fiamma tra Justin e Selena.

