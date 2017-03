ONE DIRECTION/ Anello di fidanzamento al dito di Gigi Hadid, presto le nozze con Zayn Malik? (2 marzo 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: ANELLO DI FIDANZAMENTO AL DITO DI GIGI HADID, PRESTO LE NOZZE CON ZAYN MALIK (2 MARZO 2017) - Zayn Malik è stato il primo a lasciare gli One Direction e a iniziare la sua carriera da solista: ora potrebbe diventare anche il primo ex membro del gruppo a convolare a nozze. Da un anno ormai il cantante fa coppia con la top model Gigi Hadid. La loro ultima apparizione in pubblico è avvenuta a Parigi, dove i due hanno partecipato a un evento. Gigi e Zayn sono arrivati mano nella mano e non si sono staccati un attimo (clicca qui per vedere una foto): la storia sembra andare a gonfie vele e i due sarebbero addirittura pronti a fare il grande passo. I paparazzi non si sono infatti lasciati scappare il vistoso anello di fidanzamento che la modella indossava all’anulare sinistro. I rumors sulla proposta di matrimonio che Malik avrebbe fatto alla Hadid circolano già da qualche settimana e qualcuno aveva addirittura vociferato che Gigi si fosse tirata indietro non sentendosi ancora pronta. L’indizio ora sembra bello grosso anche se è prematuro parlare di matrimonio visto che non ci sono state conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

ONE DIRECTION, NEWS: LA UNIVERSAL CONDIVIDE UNA FOTO DI RAKE E LIAM PAYNE, PRESTO UNA COLLABORAZIONE - Dopo aver ascoltato i primi singoli da solisti di Niall Horan e Louis Tomlinson, le fans degli One Direction sono sicuramente ansiose di scoprire a quali canzoni Liam Payne sta lavorando ormai da mesi. Il fidanzato di Cheryl Cole non ha fatto mistero di star componendo ma per ora non ha ancora fatto ascoltare nulla ai suoi fans. Le ammiratrici di Payne possono però iniziare a sperare in grande: in queste ore la casa discografica Universal ha infatti condiviso una foto scattata nei giorni scorsi che vede Liam Payne posare con uno dei rapper più in vista della scena musicale hip hop del momento, Drake: lo scatto sembra quasi un indizio, presto una collaborazione insieme per conto della Universal? Clicca qui per vedere la foto che ha subito fatto il giro del web grazie a un migliaio di retweet.

