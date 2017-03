ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SI CIMENTERÀ NELLA DANZA (OGGI, 20 MARZO 2017) - Alessandra Amoroso, lo scorso sabato, ha raggiunto Fedez e J-Ax sul palco romano del Palalottomatica, per cantare insieme a loro sulle note di “Piccole cose”, il singolo contenuto nell’album dei due rapper Comunisti col Rolex. Ma sono presto in programma nuovi appuntamenti live con la cantante salentina: il prossimo 28 e 29 aprile, infatti, Alessandra Amoroso si esibirà nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona (il secondo show, come si legge sulla sua pagina Facebook ufficiale è già sold-out). Di recente, l’artista si è raccontata anche ai microfono di Radio Italia, nello sezione a #TuPerTu, e ha ammesso che si cimenterà anche in qualche passo di danza durante i prossimi show. “Mi metto in gioco” ha confessato Alessandra Amoroso ai microfoni dell’emittente “tanto sono di fronte alla mia grande famiglia e se dovessi fare un tonfo per terra mi farò tante risate. Mi sento a mio agio, mi sento a casa. Davanti a me ho tanto mamme, tante zie”. Chi non se la perderà? E come se la caverà la cantante con la nuova disciplina che ha deciso di prendere di petto?

