Calendario Concerti / Saint Motel, Samuele Bersani, Alvaro Soler e molti altri (dal 20 al 26 marzo 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 20 AL 26 MARZO 2017: SAINT MOTEL, SAMUELE BERSANI, ALVARO SOLER - Quella appena iniziata sarà una settimana decisamente ricca di appuntamenti musicali. Sono numerosi, infatti, gli artisti in giro per l'Italia con i propri tour. Ma vediamo di scendere più nel dettaglio e di scoprire quali sono i concerti imperdibili di questa settimana di fine febbraio. Martedì 21 febbraio al Fabrique di Milano si esibiranno i Saint Motel. Quella di Milano è l'unica tappa italiana della band di Los Angeles e, dunque, tutti i fan non potranno certo farsi scappare l'occasione di ascoltarli live. La band riesce ad unire alla perfezione l'indie ad un dream pop molto originale, dando forma ad uno stile unico nel suo genere oltre che particolarmente apprezzato in tutto il mondo.

Lo stesso giorno a Roma salirà sul palco dell'Auditorium Parco della musica - Sala Santa Cecilia il grande Samuele Bersani. Quella di Roma è la prima data di un tour che porterà il cantautore in giro per l'Italia fino al prossimo marzo. Oltre a suonare i nuovi pezzi, Samuele Bersani ripercorrerà la sua carriera gremita di successi e di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Mercoledì 22 febbraio, poi, sarà la volta di Alvaro Soler che si esibirà al Fabrique di Milano. La data milanese dell'artita ha già registrato il sold out e c'è da scommettere che anche gli altri concerti in programma non saranno affatto da meno. Durante la sua performance, il giovane artista divertirà il pubblico con le sue canzoni movimentate, orecchiabili ma, allo stesso tempo, profonde e delicate. Gli appuntamenti di venerdì 24 sono davvero moltissimi. Brunori SAS, ad esempio, si esibirà ad Udine al teatro Palamostre. Lo show dell'artista sarà rinnovato rispetto al precedente tour e il pubblico avrà la possibilità di assistere ad uno spettacolo come al solito pungente e raffinato.

Lo stesso giorno al teatro degli Arcimboldi di Milano l'appuntamento è con Francesco Guccini con un appuntamento a metà strada tra il classico concerto ed uno spettacolo vero e proprio. In occasione di questa data il Maestro ripercorrerà la propria carriera raccontando aneddoti e collaborazioni e suonando alcuni dei suo pezzi più famosi. Al Palariviera di San Benedetto del Tronto il 24 febbraio si esibirà anche Niccolò Fabi. Il tour Una somma di piccole cose ha portato Niccolò Fabi in giro per l'Italia e l'Europa negli scorsi mesi e le sue date continuano ad essere gremite di spettatori e fan. Tra l'altro, quella di San Benedetto del Tronto per il momento è la penultima data del tour e, pertanto, non resta altro da fare che approfittarne. Venerdì si esibirà anche Jack Savoretti al Fabrique di Milano. Quella di Milano è la prima delle due date italiane dell'artista italo-inglese particolarmente affezionato ai palchi italiani. Dopo i successi dello scorso anno, Savoretti torna sul palco per continuare a stupire tutti con i suoi successi di sempre e con gli ultimi pezzi.

Sabato 25 febbraio al teatro comunale di Belluno si esibirà Carmen Consoli. Eco di sirene: è questo il nome di un tour pronto a stupire tutti con sound rinnovato e con due musiciste d'eccezione: Claudia Della Gatta ed Emilia Belfiore. La settimana si concluderà con la performance dei Nomadi di domenica 26 febbraio al Gran teatro Geox di Padova. La storica band suonerà i pezzi di repertorio e, come al solito, scalderà il pubblico e farà cantare tutti al ritmo di pezzi del calibro di Io vagabondo.

