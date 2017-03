EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA RICORDA PINO DANIELE (OGGI, 20 MARZO 2017) - Emma Marrone, ieri domenica 19 marzo 2017, è intervenuta sulla propria pagina Instagram ufficiale per fare gli auguri a suo papà, Rosario, in occasione della Festa del papà. Ma la cantante salentina ha avuto un pensiero anche per un grandissimo della musica che avrebbe compiuto gli anni: stiamo parlando del cantautore partenopeo Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015 a causa di un infarto. Emma Marrone ha voluto condividere con i followers uno screenshot che mostrasse quello che stava ascoltando in quel momento: il brano “Stare bene a metà”, celebre canzone di Daniele. “PINO” è stato il semplice commento della giovane artista lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi. Il ricordo della Marrone è stato molto apprezzato dai followers, che si sono uniti all’omaggio, “Pino. Per sempre nei nostri cuori”, ha aggiunto un follower. Clicca qui per vedere il post di Emma direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

