FEDEZ/ News: ninja o “ballerina volante”? Il rapper si prende in giro, foto (oggi, 20 marzo 2017)

FEDEZ, NEWS: NINJA O “BALLERINA VOLANTE”? IL RAPPER SI PRENDE IN GIRO, FOTO - L’importante è non prendersi mai troppo sul serio nella vita e Fedez dimostra di saperlo fare. Anche se ormai ha la donna che molti sognano, un grande successo sul palco e tantissimi fans pronti a seguirlo ovunque, il rapper milanese ama prendersi in giro. Ieri Federico Lucia è salito sul palco del Palalottomatica con J-Ax per il secondo sold out nella capitale del loro “Comunisti sul rolex tour” e prima di andare in scena ha posato davanti al cartellone dello sponsor ufficiale del tour, Vype E-Cigarettes. Invece di farsi ritrarre in piedi o seduto, Fedez si è fatto scattare una foto che lo immortala nel bel mezzo di un salto. L’immagine, frutto delle ultime tecnologie applicate alle foto, può anche essere ruotata e il risultato è un breve video che fa sembrare Fedez sospeso come un ninja, un esperto di kung fu o una “ballerina volante”, come scrive lui stesso nella didascalia. La sua ironia e le sue capacità atletiche hanno fatto colpo sui fans, che hanno risposto in pochi minuti con oltre 34mila like: clicca qui per vedere la foto.

