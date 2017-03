JUSTIN BIEBER / News: Liam Payane parla della loro amicizia, ecco come è nata! (oggi, 20 marzo 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR E LIAM PAYANE UNITI DA UNA AMICIZIA (OGGI, 20 MARZO 2017) - Justin Bieber e Liam Payne sono legati da una forte amicizia. La confessione arriva direttamente dal cantante degli One Direction tra le pagine del magazine Rollacoaster. Il cantante, per la gioia dei fan ha raccontato della sua amicizia con colui che era considerato quasi un "nemico": “È un ragazzo fantastico, ha un cuore buono” (“He’s a great guy — inside there’s a really good heart”) sono le parole che Liam ha speso in favore del suo collega cantante, di recente diventato anche un grande amico. “Justin è un ragazzo grandioso e ha un grande cuore. La differenza tra lui e me è che io ho affrontato tutto insieme ad altre quattro persone mentre lui ha affrontato tutto da solo. Io gli ho dato il mio numero e gli ho detto di chiamarmi qualora avesse bisogno di parlare perché io capisco la situazione che sta vivendo. Lui ha bisogno di qualcuno come me che si trova nella sua posizione ed è in grado di capirlo”. Queste le parole che Liam ha utilizzato descrivendo Justin Bieber ed il loro rapporto d'amicizia nato proprio da pochissimo tempo. Le due popstar infatti, hanno in comune un successo "fuori dal comune" e, la solidarietà tra cantanti rappresenta sempre un grande punto di forza. La loro nuova amicizia ha rallegrato le estimatrici dei due giovani artisti che pensavano potesse esserci della forte rivalità tra i due, specie quando gli One Direction erano uniti dalla passione della musica essendo anche un gruppo musicale di estremo successo. A questo punto, dopo lo scambio di numeri di telefono, il prossimo passo che sognano i fan sarebbe quello di una collaborazione musicale tra i due con tanto di duetto: voi che ne dite?

