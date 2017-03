ALESSANDRA AMOROSO / News: lo stato della felicità della salentina, foto (Oggi, 21 marzo 2017)

Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LO STATO DI FELICITA’ DELLA CANTANTE SALENTINA – Alessandra Amoroso condivide con i fans la sua felicità nel giornata della felicità. La cantante salentina ha pubblicato sui suoi canali social una foto in cui mostra il suo splendido sorriso Alessandra Amoroso, infatti, ha tutti i motivi per essere felice. Oltre ad avere una carriera avviata e ricca di successi, infatti, Alessandra Amoroso ha anche una vita privata ricca e soddisfacente. Alessandra, dopo la fine della storia con il suo fidanzato storico, ha ritrovato l’amore accanto all’autore di Amici Stefano Settepani che è riuscito a conquistare il suo cuore e a farle nascere la voglia di sposarsi e mettere su famiglia. Più volte, infatti, la cantante salentina ha espresso il desiderio di convolare presto a giuste nozze e, soprattutto, di avere un figlio. Diventare mamma è uno dei grandi sogni che Alessandra spera di realizzare presto. Per il momento, però, si gode il successo della sua ultima fatica, il singolo “Fidati ancora di me” e si prepara al concerto che terrà all’Arena di Verona il prossimo 28 e 29 aprile. E’ un periodo d’oro, dunque, per Alessandra Amoroso che, felice per i grandi regali che la vita ha deciso di donarle, sfoggia il suo splendido sorriso che potete vedere cliccando qui.

