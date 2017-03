EMMA MARRONE/ News: la cantante mostra il suo nuovo taglio di capelli e la nuova tinta, foto (21 marzo 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE MOSTRA IL SUO NUOVO TAGLIO DI CAPELLI E LA NUOVA TINTA, FOTO - Le donne amano cambiare taglio di capelli quando intendono stravolgere la propria vita e forse una nuova fase sta iniziando adesso per Emma Marrone, che recentemente ha deciso di cambiare look. La cantante salentina ha prima chiesto un parere ai fans sull’opportunità di tagliare i capelli e poi ha deciso di darci un taglio. Ma a cambiare non è stata solo la lunghezza della sua chioma: Emma Marrone ha cambiato anche il colore della tinta e ora sfoggia dei capelli biondissimi. Come sempre Emma si è affidata alle sapienti mani dei professionisti di Aldo Coppola a Roma e oggi Michele Moretti, colui che si occupato del nuovo look della Marrone, ha voluto mostrare a tutti l’ottimo lavoro svolto con i capelli della cantante: “My favorite game...@real_brown #myfavoritegame #aldocoppola #aldocoppolaroma”. La bella foto in bianco e nero che mette in risalto il nuovo stile di Emma è stata condivisa anche dalla salentina, che sulla sua pagina Instagram ha collezionato oltre 50mila like in una manciata d’ore: clicca qui per vedere lo scatto e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.