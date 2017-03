FEDEZ/ “Io non ci sto dentro”, il nuovo tormentone del rapper e di J-Ax (oggi, 21 marzo)

Fedez e J-Ax

FEDEZ, NEWS: “IO NON CI STO DENTRO”, IL NUOVO TORMENTONE DEL RAPPER E DI J-AX (OGGI, 21 MARZO 2017) - La doppia data di Roma, per Fedez, J-Ax e il Tour di Comunisti col Rolex, non sarebbe potuta andare meglio. I due rapper hanno spaccato, conquistandosi il pubblico e presentando i loro super ospiti, accorsi sul palco del Palalottomatica. Dopo la data di domenica 19 marzo 2017, i due artisti hanno di fronte quasi dieci giorni di stop, di riposo, dal momento che la tournée riprenderà il 28 marzo prossimo da Napoli, per poi spostarsi ad Acireale. Ma l'entusiasmo è alle stelle, e la sorta di slogan che accompagna il Tour di Comunisti col Rolex è già diventato un tormentone: in molti ricorderanno lo schermo che Le Iene Show - in combutta con J-Ax - hanno ordito ai panni di Fedez: gli hanno fatto credere di averlo beccato con le mani nel sacco, impelagato malamente in una brutta storia di secondary ticketing, quando in realtà si erano inventati tutto a dovere, mettendo d'accordo diverse persone a lui vicine. In primis proprio il suo socio, che - per tutta la durata dello scherzo - doveva continuare a ripetere "Io non ci sto dentro", e così - in effetti - ha fatto. Ora, "Io non ci sto dentro" è diventato un po' lo slogan del Tour di Comunisti col Rolex, è proprio qualche ora fa Fedez - tramite un post sulla sua pagina Instagram - ha presentato le magliette che riportano la scritta.

