JUSTIN BIEBER / News, la popstar canadese di nuovo in love? Spunta la modella Bronte Blampied

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE IN LOVE CON LA MODELLA BRONTE BLAMPIED? – Justin Bieber è di nuovo innamorato? Secondo Hollywoodlife, nella vita della popstar canadese ci sarebbe la bellissima modella Bronte Blampied con cui è stato avvistato in Australia durante il Purpose Tour e con la quale avrebbe avuto già un flirt in passato. Quando si parla di Justin Bieber, però, parlare d’amore appare quasi azzardato. Da quando è finita la sua storia con Selena Gomez, la popstar canadese non ha più avuto una storia stabile e, soprattutto, duratura. Con tutte le sue fiamme ha avuto brevi flirt e la modella Bronte Blampied potrebbe essere solo l’ultima fiamma. Justin Bieber, infatti, continua ad avere una vita sentimentale instabile. La popstar canadese, pur essendo circondato da tantissima gente, continua a soffrire di solitudine come ha confessato in una recente intervista. “Nessuno lo capisce, io sono circondato dalla gente – ha detto a Vanity Fair – ma non è quello che mi serve. Mi serve qualcosa di più profondo. Ha presente i ragazzini soli e disperati a scuola? Hanno i compagni, gli insegnanti, eppure si sentono soli al mondo. È questa la solitudine di cui parlo”. Justin Bieber, dunque, avrà davvero ritrovato l’amore?

