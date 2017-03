ONE DIRECTION/ News: Zayn Malik svela i segreti della sua storia con Gigi Hadid (oggi, 21 marzo 2017)

Zayn Malik

ONE DIRECTION, NEWS: ZAYN MALIK SVELA I SEGRETI DELLA SUA STORIA CON GIGI HADID - Le fans degli One Direction non hanno certo dimenticato Zayn Malik, il componente della band che ha deciso di intraprendere la carriera da solista prima che il gruppo stesso si prendesse una pausa per fare altrettanto. Il cantante ha già pubblicato diversi singoli di successo e canta anche “I don’t wanna live forever”, il brano della colonna sonora di 50 sfumature di nero in cui duetta con Taylor Swift. Zayn è fidanzato con la modella Gigi Hadid e su Vanityfair.com troviamo alcune sue dichiarazioni sulla loro storia d’amore. Malik ha raccontato la loro splendida vacanza a Parigi: “È stato meraviglioso trascorrere del tempo lì con la mia ragazza. Il cibo è ottimo lì. Bistecche e purè di patate”. Il cantante le ha fatto una sorpresa mentre lei si trovava lì e a quanto pare ha scoperto la cucina francese. Il cantante ha anche rivelato i nomignoli con cui i due si chiamano nell’intimità: “Io la chiamo Gee, lei mi chiama Zee. Ci sono anche altri nomignoli, ma li terrò per me”. Parole che fanno presupporre che si tratti di “nickname” decisamente più piccanti.

