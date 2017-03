Placebo a Taormina/ Concerto: Tour 20 anni della band, prevendite a partire da giovedì

Placebo (da Facebook)

PLACEBO A TAORMINA IN CONCERTO: LE PREVENDITE PARTONO GIOVEDÌ 23 MARZO 2017 - I Placebo aprono il loro tour italiano il 21 giugno prossimo a Taormina dove al Teatro Antico avranno uno splendido concerto per festeggiare i loro venti anni di attività. Giovedì 23 marzo 2017 partiranno le prevendite per l'evento presenziato ovviamente da Stefan Olsdal e Brian Molko. I biglietti saranno prenotabili nei circuiti di Box Office Sicilia su www.ctbox.it e poi anche ovviamente su Ticketone che gestirà da solo la vendita online dei tagliandi su www.ticketone.it. Come riportato da LaSicilia.it Brina Molko ha sottolineato: "Ci saranno in scaletta le canzoni che avevo giurato di non suonare più. Penso sia giusto dare ai nostri fan quello che loro vogliono veramente ascoltare. Sono stati davvero molto pazienti con noi, perchè raramente noi suoniamo i brani più commerciali. Un anniversario di venti anni però è il momento giusto per farlo".

PLACEBO A TAORMINA IN CONCERTO: TUTTI I PIÙ GRANDI CLASSICI PER I 20 ANNI DELLA BAND - Arriva oggi l'annuncio per il concerto dei Placebo a Taormina il 21 giugno prossimo. La band britannica composta da Stefan Olsdal e Brian Molko sarà in Sicilia per l'inizio dell'estate pronta a festeggiare i venti anni di attività. Nonostante infatti siano nati nel 1994 i Placebo hanno avuto anche delle pause abbastanza lunghe. Saranno suonati sicuramente i brani che hanno fatto la storia di questo meraviglioso gruppo. Un estate fantastica per la Sicilia e soprattutto per Taormina che ospiterà poi anche Eddie Vedder leader dei Pearl Jeam. La location è lo splendido Teatro Antico di Taormina che vedrà il debutto di quella che è comunque solo una tappa del tour italiano dei Placebo. Questi infatti saranno i seguenti 23 e 24 a Firenze Rocks all'Arena di Visarno e successivamente il 16 luglio al Collisioni Festival di Barolo. Il tour poi proseguirà per tutto il mondo e si intitola proprio ''20 Years of Placebo''.

© Riproduzione Riservata.