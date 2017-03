Emma Marrone/ Chiude con Elodie e lancia il nuovo progetto di Antonino? Video (Oggi, 22 marzo)

emma marrone

EMMA MARRONE DIMENTICA ELODIE CON ANTONINO? VIDEO - Nessun commento da parte di Emma Marrone su quanto è accaduto nei giorni scorsi. Elodie di Patrizi è entrata a far parte della sua famiglia (anche lavorativamente parlando), è andata ad abitare nella sua stessa casa e tutto andava a gonfie vele fino a che non è arrivato l'annuncio ufficiale. Elodie e la sua manager ("sorella" di Emma) hanno rotto e l'ex di Amici continuerà da sola il suo percorso verso il successo, e la nostra Brown? Al momento tace sulla questione e solo il tempo potrà dimostrare se il suo legame con Elodie continuerà normalmente oppure tutto è destinato a cambiare. Chiusa una porta, si apre un portone e messo da parte il progetto Elodie, Emma non dimentica il suo amico Antonino che proprio ieri ha iniziato un nuovo percorso che lo porterà ad essere protagonista, musicalmente parlando, dello speciale "Meglio Soul che male accompagnati" de La Repubblica. Proprio la stessa Emma ieri sera ha pubblicato una foto dell'amico per augurargli il meglio scrivendo: "Che la luce sacra della musica sia sempre con te ! ???? @antonino.real #webnotte grazie di cuore". Emma è a lavoro sul suo nuovo album, li sentiremo cantare di nuovo insieme? I fan lo sperano.

