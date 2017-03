JUSTIN BIEBER/ News: battesimo dell’aria, il cantante si lancia da 109 metri dall’altezza. Video (22 marzo)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: BATTESIMO DELL’ARIA, IL CANTANTE SI LANCIA DA 109 METRI D’ALTEZZA. VIDEO - Justin Bieber ama le esperienze forti e più di una volta lo ha dimostrato ai suoi fans con video e foto sui profili social. Stavolta il cantante canadese ha deciso di darsi una bella scossa di adrenalina praticando il bungee jumping da 109 metri d’altezza. Un’esperienza che Bieber ha voluto condividere come sempre con i suoi numerosi ammiratori attraverso i social network. Sul suo profilo Instagram troviamo infatti un video che ci mostra da diverse prospettive il suo “battesimo dell’aria”. Justin si lancia di spalle verso il vuoto: sotto di lui uno strapiombo di roccia che termina in un fiume che si è scavato la sua via tra le montagne. Per la popstar è stata sicuramente una grande emozione, anche se durante il salto pare rimanere impassibile, come ci mostra una telecamera attaccata al filo che ci permette di vedere la sua esatta espressione durante il volo. Justin non proferisce parola e solo sul finale pare sospirare, probabilmente di sollievo. Clicca qui per vedere il video che ha conquistato oltre un milione di like in mezza giornata.

