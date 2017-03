Zayn Malik

ONE DIRECTION, ZAYN MALIK: NUOVO SINGOLO IN ARRIVO? (OGGI, 22 MARZO 2017) - Non smettono di arrivare buone notizie da parte di tutti gli ex membri degli One Direction: compreso Zayn Malik, che ha lasciato la band nata sul palco di X Factor prima che Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles e Liam Payne decidessero di ufficializzare una pausa per dedicarsi alla carriera da solista. Zayn è rimasto al centro delle scene grazie alla musica, e l’anno scorso - proprio a marzo - ha pubblicato il suo primo album, “Mind of mine”. La grande sorprese è che ben presto - come lui stesso ha assicurato con un cinguettio sulla propria pagina Twitter ufficiale - potrebbe arrivare un nuovo singolo. I fans sono in visibilio, e in molti hanno iniziato a chiedere conferme virtuali al fidanzato di Gigi Hadid. La canzone, secondo quanto riporta The Sun, dovrebbe essere essere nata da una collaborazione con Party Next Door e portare il titolo di “Still Got Time”. Ora, non resta che capire quando potrà partire il nuovo conto alla rovescia…

