ALESSANDRA AMOROSO / News, dice no alla tv: “Meglio il palco” (Oggi, 23 marzo 2017)

Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA DICE NO ALLA TV PER IL PALCO – Nel dpcu-film interamente dedicato a lei, Alessandra Amoroso ha tirato fuori il suo vero io condividendo con i fans le emozioni vissute durante il suo Vivere a Colori Tour. Da anni sulla cresta dell’onda, la cantante salentina, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Milleunadonna.it ha parlato del rapporto con il successo, con i fans e con la televisione in generale. Da tempo, i fans sperano di vederla ad Amici nel ruolo di coach ma, per il momento, Alessandra Amoroso non ha alcuna intenzione di tornare in tv. Semplice e genuina come lo era quando non era ancora famosa, alla televisione e ai media in generale, Alessandra Amoroso preferisce il palco che le permette di avere un contatto diretto con i fans che ormai formano la sua seconda famiglia. “Non sono mai stata una che ha badato al successo e ho continuato a dare importanza alla mia famiglia e ai miei amici. A loro, poi si è aggiunta quella che io chiamo la mia “big family” perché i fan per me sono una vera famiglia” – ha dichiarato la cantante che ha dato appuntamento ai fans proprio per sabato 25 marzo quando sarà ospite del primo serale di Amici – “Sì, mi vedrete proprio nella prima puntata il prossimo sabato. Sono tanto felice ogni volta che ci ritorno. Anche perché ogni volta è come se mi mettessi addosso un pezzetto di quella tuta che avevo e che mi accompagnato in tutti questi anni. Sono uscita da lì e non rinnegherò mai tutto quello che ho fatto, anche sbagliando a volte”. Per il momento, però, Alessandra non farà la coach di Amici: “No, non credo. Poi, certo nella vita mai dire mai. Potrei darmi una possibilità visto che ho sempre vissuto male la tv e il talent. Ma ora va bene così”.

