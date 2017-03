Coldplay, biglietti Milano 2017/ Prevendita con polemica: torna l'incubo per i fan. Le spiacevoli novità

coldplay concerto

Coldplay biglietti Milano 2017, nuova prevendita ma torna l'incubo bagarinaggio per i fan: ecco cos'è accaduto - Una storia, spiacevole, che si ripete. Tra i fan italiani dei Coldplay, il noto gruppo musicale che ha come frontman Chris Martin, si è diffuso nuovamente lo sconforto quando questa mattina le previsioni di acquistare uno dei biglietti per il concerto di San Siro sono andati in fumo. I biglietti rimessi in vendita questa mattina per i concerti previsti il 3 e 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano sono stati bruciati nel giro di pochissimi minuti. La prevendita, riaperta infatti alle ore 11, ha portato al sold out in soli 15 minuti, nonostante quelli rimasti fossero non i posti migliori (acquistati qualche mese fa nel corso della prima prevendita). Lo scorso ottobre il primo sold-out fatto registrare dalla band inglese (in pochissimi minuti erano stati venduti tutti i biglietti disponibili) aveva fatto emergere il fenomeno del secondary-ticketing, scatenando polemiche e denunce da parte degli utenti.

Coldplay biglietti Milano 2017, biglietti finiti il 15 minuti nella seconda prevendita: per i fan è un incubo - Per assistere allo spettacolo della band con Chris Martin, in molti si sono ritrovati a dover cercare i biglietti su siti di bagarinaggio con prezzi raddoppiati o addirittura triplicati. Un fenomeno più volte denunciato che oggi torna al centro dell'attenzione dopo la nuova prevendita. Gli organizzatori dell'evento, dopo un'analisi, hanno infatti messo in vendita altri biglietti per dei settori laterali che hanno ovviamente una visibilità meno eccellente di quelli frontali, limite che non ha fermato i fan della band che si è buttata a capofitto all'acquisto di un qualsiasi posto. Possibilità che in tantissimi hanno visto sfumare sin da subito, trovando impossibile anche accedere all'acquisto. Ed ecco che sul web è risorta la polemica di qualche mese fa: in molti hanno riversato sui social la rabbia per questa spiacevole storia che ormai si ripete e che è diventata davvero "un incubo".

