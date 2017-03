EMMA MARRONE/ News: vince il Coca-Cola Onstage Awards 2017 (Oggi, 23 marzo)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA VINCE IL COCA COLA ONSTAGE AWARDS – Emma Marrone porta a casa ancora un riconoscimento importante. La cantante salentina, infatti, ha vinto il Coca Cola Onstage Awards 2017 come miglior artista femminile. Emma Marrone è stata premiata sommando i voti della giuria a quelli dei fans. Un riconoscimento inaspettato che ha reso felice Emma Marrone che ha espresso la sua felicità sui social. “È proprio vero, le notizie inaspettate sono le migliori, ti fanno sorridere di gioia e ti danno la carica per fare sempre meglio!”, ha scritto la cantante su Instagram. “Sono davvero onorata di questo riconoscimento, sono orgogliosa di me stessa del mio lavoro e di tutte le persone che mi hanno aiutata e mi aiutano ogni giorno ad essere un'artista! Ringrazio di vero cuore @onstagemagazine e tutta la mia #browncrew! Spero di fare sempre meglio e spero di incontrarvi presto... intanto ritorno al lavoro... che è tutta la mia vita #grazie”, ha aggiunto ancora. Emma Marrone ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il suo sogno: “Un grazie speciale a @francisavini per la dedizione l'amore e i consigli preziosi... questo premio è anche tuo! Grazie per gli abbracci nei momenti di sconforto, per le risate e per le strigliate... perché servono anche quelle per crescere... tvb”. Cliccate qui per vedere il post.

