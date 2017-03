FEDEZ/ News: pausa dal tour, vola a Miami per riabbracciare la sua Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER VOLA A MIAMI PER RIABBRACCIARE CHIARA FERRAGNI (OGGI, 23 MARZO 2017) - In attesa della nuova tappa del tour, che ripartirà il 28 marzo dal PalaPartenope di Napoli, Fedez si è preso una breve pausa di relax e ha raggiunto la sua fidanzata Chiara Ferragni a Miami. I giorni di distanza fra una data e l'altra della tournée, in questo caso, hanno infatti permesso al rapper di ricaricare le pile e dedicarsi, almeno per il momento, alla sua vita privata. A testimonianza di ciò che sta accadendo in queste ultime ore oltreoceano, la coppia ha condiviso numerosi scatti sui rispettivi profili social ufficiali, dove, assieme alla foto di un romantico bagno per due, è stata pubblicata l'immagine di un tenero abbraccio. Chiara Ferragni, però, nella giornata di ieri ha sorpreso tutti i suoi follower postando su Instagram uno scatto particolarmente sexy. La blogger, infatti, ha fatto la sua comparsa sui social indossando una maglia nera velata con effetto vedo non vedo, dove due applique a forma di stella mettono a riparo le sue curve da sguardi indiscreti. E, come sempre in questi casi, il web si è diviso, anche se i pareri a sostegno dell'outfit in un primo momento hanno avuto la meglio. Se volete visualizzare l'immagine postata da Chiara Ferragni sui social, potete cliccare qui.

