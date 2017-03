JUSTIN BIEBER/ News, due nuovi tatuaggi per la popstar canadese (Oggi, 23 marzo 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: DUE NUOVI TATUAGGI PER LA POPSTAR CANADESE – Justin Bieber è un amante dei tatuaggi e pur avendo solo 23 anni ne vanta circa 58. La popstar canadese non ha mai nascosto la sua passione per i tatoo al punto che, nei due unici spazi vuoti ora compaiono due nuovi tatuaggi. Justin Bieber, infatti, sfoggia la testa di un orso sul petto mentre sullo stomaco, tra la scritta “Son of God” e “Purpose”, ora c’è un’enorme aquila. Tra i tatuaggi più importanti che sfoggia Justin Bieber molti sono ispirati alla fede a cui la popstar si è spesso affidata per superare i periodi bui della sua vita. Nonostante sia giovanissimo, infatti, Justin Bieber ha attraversato dei momenti difficili e la fede è stata la sua salvezza come ha confessato qualche tempo fa su Instagram: “Sviluppare il mio rapporto con Dio è stata la cosa più bella che abbia mai sperimentato, ho scoperto che non sono solo e che non devo vivere nella paura”. Nonostante il successo e la vita di eccessi che conduce, dunque, Justin Bieber ha un rapporto profondo con la fede. Attualmente in Australia per il Purpose Tour, dunque, il cantante troverà il tempo per un nuovo tatuaggio dedicato alla fede?

