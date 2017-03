ONE DIRECTION/ News: ultimi ritocchi per l’album di Liam Payne, parola di Conor Maynard (23 marzo)

Liam Payne (Foto Facebook)

ONE DIRECTION, NEWS: ILTIMI RITOCCHI PER L’ALBUM DI LIAM PAYNE, PAROLA DI CONOR MAYNARD OGGI, 23 MARZO 2017) - L’album di Liam Payne sarebbe quasi pronto, è quanto sostiene l’autore Conor Maynard. Come riportato da Metro.co.uk, il cantante degli One Direction avrebbe quasi ultimato di registrare l’album ma nel suo disco ci sarebbe spazio ancora per qualche aggiunta. Conor ha rivelato a Bang Showbiz di essere spesso con Liam: “Al momento so che sta lavorando su un progetto sa solista e che sta cercando canzoni per il suo abum”. Conor, che scrive per gli artisti della Emi e anche per altri cantanti, ha detto di aver trovato molto affascinanti alcune delle canzoni anche se alcune non sono ancora al top dei suoi standard, pur piacendo ad altri. Conor ha aggiunto di essere “sempre disponibile a scrivere per gli altri”. Maynard scrive anche per sé stesso oltre che per gli altri ma spiega: “A volte le canzoni che scarti per te stesso vanno bene per gli altri più di quanto andassero bene a te”. Lo scorso dicembre Liam aveva registrato il brano Myself e i fans credevano sarebbe stato il suo singolo di debutto. In ottobre invece aveva solleticato la curiosità degli ammiratori con un audio pubblicato su Instagram. I producers che sarebbero al lavoro con lui sarebbero Danny Boy Styles e Ben Billions, i quali hanno già lavorato con grandi artisti come Beyonce e The Weeknd.

