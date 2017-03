Wind Music Awards 2017 / Prevendita biglietti TicketOne da oggi, 23 marzo: prezzi e dettagl

Wind Music Awards

WIND MUSIC AWARDS 2017, PREVENDITA BIGLIETTI TICKETONE OGGI, 23 MARZO - I Wind Music Awards 2017 sono come sempre il primo, grande evento musicale che da il via ufficialmente all'estate. Anche quest'anno l'appuntamento con lo show si rinnova dall'Arena di Verona per ben due serate consecutive programmate per il 5 e 6 giugno prossimi ma la prevendita dei biglietti è partita proprio oggi, giovedì 23 marzo, alle ore 11.00 su TicketOne. Sarà possibile acquistare i biglietti online, via call center oppure presso i punti vendita autorizzati presenti in tutta Italia. Al momento non sono ancora disponibili i prezzi né per chi opterà per la prima serata o per la seconda, o se ci sarà la possibilità di comprare entrambe le date. Saranno tanto gli ospiti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona ma anche quelli, al momento, non sono stati annunciati ufficialmente così come i conduttori dello show che, poi, sarà mandato in onda anche in tv. Tra le novità di questa edizione non possiamo non menzionare il Premio Live, basato su certificazioni SIAE, istituito gli artisti nostrani che tra il maggio del 2016 e il 2017 hanno portato a casa il maggior numero di spettatori nei loro concerti. Nelle prossime ore, oltre agli artisti italiani saranno annunciati anche quelli internazionali.

