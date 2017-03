ALESSIO BERNABEI/ Date del tour cancellate a Milano e Roma e album rinviato, perché? Ecco la sua verità

Alessio Bernabei a Sanremo 2017 (LaPresse)

ALESSIO BERNABEI, DATE CANCELLATE A MILANO E ROMA: IL CANTANTE RINVIA ANCHE L’ALBUM (OGGI, 24 MARZO 2017) - Una clip di poco più di un minuto, che è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno, ma ha lasciato allo stesso tempo un sentore più che positivo per il futuro: Alessio Bernabei è intervenuto sulla propria pagina Facebook ufficiale per annunciare la cancellazione di due delle date che aveva in programma il prossimo maggio, quella del 10 all’Alcatraz di Milano e quella del 13 all’Orion della Capitale. L’ex frontman dei Dear Jack è fresco di palco sanremese: Carlo Conti, per il terzo anno consecutivo, lo ha chiamato per partecipare alla kermesse. Alessio Bernabei ha portato in scena “Nel mezzo di un applauso”, piazzandosi in 15esimo posizione su un totale di 22 concorrenti. “Dopo Sanremo m chiuderò in studio con le sbarre alle finestre”, aveva ammesso ai microfoni di Radio Italia durante la rubrica #atupertu: e in effetti, è proprio quello che sta accadendo. Se qualcuno ha ipotizzato che questi rinvii possano significare una prossima partecipazione a qualche famoso reality di Canale 5 (come Il GF Vip), il cantante di Tarquinia è stato piuttosto chiaro: per realizzare il disco come davvero lo desidera, ha bisogno di più tempo. L’uscita, originariamente fissata per la primavera, verrà spostata in estate: anche lo show sarà rivoluzionato, e per i concerti, dunque, si dovrà aspettare qualche mese in più. Nel frattempo, però, Bernabei non lascerà il suo pubblico completamente a bocca asciutta: nuovi singoli sono già in strada, come lui stesso assicura, e la curiosità dei fans torna ad accendersi. Per quanto riguarda i due live, il sito di TicketOne ha annunciato che a breve verranno comunicate le modalità e i termini del rimborso dei biglietti.

