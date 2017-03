CONCERTO GIORGIA/ Milano, Oronero Tour: info, orari e scaletta (oggi, 24 marzo 2017)

Giorgia (LaPresse)

CONCERTO GIORGIA, MILANO: ORONERO TOUR, INFO E ORARI. CI SARÀ ANCHE GAIA GOZZI? (OGGI, 24 MARZO 2017) - Sul palco sanremese, lo scorso febbraio, è tornata a stregarci con la sua voce piena, riconfermando un talento fuori dal comune: stiamo naturalmente parlando di Giorgia, che ha appena dato il via al suo “Oronero Tour” (data zero al PalaBam di Mantova la scorsa domenica), e che stasera - venerdì 24 marzo 2017 - sarà in scena sul palco del Mediolanum Forum di Assago a Milano. Unica la data nel capoluogo lombardo: gli show dell’artista romana prenderanno il via con “Vanità”, il secondo singolo estratto da “Oronero” che l’ha accompagnata sul palco dell’Ariston. “Io non so… è un tempo difficile, e mi sembra a volte inopportuno gioire di cose leggere e personali, ma grazie ve lo devo dire…”, aveva esordito Giorgia sui social, quando è arrivata la certificazione a disco di platino per il suo decimo lavoro in studio: in molti non hanno dimenticato anche la sua partecipazione ad X Factor 2016. Annunciata da Alessandro Cattelan, aveva presentato il singolo “Oronero” e aveva in seguito duettato con la concorrente Gaia Gozzi. Il rapporto tra le due è continuato: la Gozzi, lo scorso 19 marzo, ha aperto il concerto di Giorgia a Mantova, e non è detto che non la ritroveremo in scena anche durante altre date degli show che andranno avanti fino alla fine di aprile (l’ultimo concerto sarà al PalaAlpitour di Torino, il 26). Le orecchie e i cuori, per il momento, sono tutte per il palco milanese: lo show, come riporta TicketOne, inizierà alle 21.00 e i cancelli dovrebbero essere aperti a partire dalle ore 19.00.

CONCERTO GIORGIA, MILANO: ORONERO TOUR, LA SCALETTA DELLO SHOW (OGGI, 24 MARZO 2017) - Giorgia in concerto al Mediolanum Forum di Assago: oggi, 24 marzo, la magia e il talento invaderanno l’atmosfera del capoluogo lombardo, per una serata che comincerà proprio con il singolo “Vanità”, presentato dalla cantante anche a Sanremo. Giorgia darà spazio a diversi brani del nuovo album “Oronero”, per fare poi un tuffo nel passato con pezzi come “Gocce di memoria” e “E poi”: l’artista romano non ha dimenticato, però, diversi omaggi. In primis, allo scomparso Pino Daniele: ma Giorgia canterà anche una versione di “Laura non c’è” (Nek) e un medley di alcuni dei successi più celebri di Prince. A chiudere, i brani “Regina di notte” e “Io fra tanti”.

