EMMA MARRONE VS RED RONNIE, SCONTRO SOCIAL PER ELODIE: "NON L'HO MAI USATA O STRUMENTALIZZATA" - Red Ronnie attacca, Emma Marrone risponde e lo scontro social è servito: lo scambio di battute tra i due è stato molto rovente. Il caso è scoppiato dopo la pubblicazione dell'articolo di Michele Monina su Il Fatto Quotidiano: il giornalista ha parlato dei talent e il conduttore radiofonico e televisivo lo ha rilanciato su Facebook, esprimendo la sua posizione in merito e cogliendo l'occasione per punzecchiare Emma Marrone, che aveva interpellato per avere Elodie nel suo celebre show "Roxy Bar". Red Ronnie non ha avuto nessun riscontro e, dunque, si è tolto il sassolino dalle scarpe alla prima occasione utile. «Evidentemente pensavano di non aver bisogno dei miei programmi o qualcuno le ha consigliate di soprassedere. Vabbé. Peccato. Davvero», ha scritto Red Ronnie nel suo post su Facebook che vi pubblichiamo di seguito. Il conduttore ha poi espresso la sua tristezza per i ragazzi ingannati dal meccanismo dei talent.

EMMA MARRONE VS RED RONNIE, SCONTRO SOCIAL PER ELODIE: LA REPLICA DELLA CANTANTE PUGLIESE - Emma Marrone voleva restare in silenzio, ma alla fine ha deciso di scrivere un lungo messaggio per rispondere alle accuse di Red Ronnie. Avrebbe preferito far parlare i fatti al suo posto, ma di fronte al messaggio del conduttore radiofonico e televisivo non ha resistito e ha, quindi, fornito la sua versione dei fatti in merito alla polemica per la mancata risposta alla richiesta di avere Elodie nel suo show. «Io non ho mai usato ne strumentalizzato nessuno, in questo caso Elodie, per trarne benefici personali. Ho iniziato un percorso con lei all'interno di Amici che abbiamo deciso insieme di continuare dopo il programma, a telecamere spente», ha scritto Emma Marrone, rispondendo alla questione relativa ai talent show. Poi entra nel merito dell'invito di Red Ronnie: l'artista ha spiegato di aver inoltrato la richiesta, precisando che il suo lavoro è fare la cantante e che per Elodie ha scritto solo dei brani e ha collaborato alla produzione dell'album. «Se non è venuta in trasmissione da te probabilmente ci saranno stati dei motivi di tempo e/o di impegni altri schedulati», ha aggiunto Emma Marrone, che ha poi spiegato di non aver gradito quella che considera una inutile e sterile polemica. «Questo post te lo potevi risparmiare o quanto meno potevi usare dei termini più eleganti nei confronti di una RAGAZZA che ti ha sempre trattato con il massimo rispetto», la replica piccata della cantante pugliese su Instagram.

