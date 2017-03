FEDEZ/ Tra il rapper e la fashion blogger a Miami spunta un… Rovazzi, foto (oggi, 24 marzo 2017)

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ, TRA IL RAPPER E LA FASHION BLOGGER SPUNTA UN “ROVAZZI SELVATICO”, FOTO (OGGI, 24 MARZO 2017) - Sole, baci e tante coccole per Fedez: il rapper di Comunisti col Rolex ha approfittato della pausa della tournée per volare a Miami, dalla fidanzata Chiara Ferragni. I due ‘ravioli’, amatissimi dagli internauti e dagli assidui frequentatori dei social network, hanno letteralmente invaso le piattaforma con diverse fotografie insieme. Ce n’è una che però, se vogliamo, ha attirato l’attenzione dei followers più delle altre: il “Rovazzi selvatico” postato da Fedez ha raggiunto e superato i 260mila like. Nello scatto, Fedez e Chiara Ferragni, in perfetta forma, sono stesi sulla stessa sdraio, al centro dell’obiettivo: se si sbircia nell’angolo in alto a destra, però, spunta appunto Fabio Rovazzi con un’espressione decisamente divertita. L’artista di “Andiamo a comandare” ha accompagnato l’amico oltreoceano, pronto a concedersi allo stesso modo qualche giorno di relax. Vacanza che sarà in ogni caso breve, almeno per Fedez: il rapper è atteso sul palco del PalaPartenope di Napoli il prossimo 28 marzo 2017 per le nuove date del Tour di Comunisti col Rolex. Clicca qui per vedere lo scatto pubblicato da Fedez su Instagram.

